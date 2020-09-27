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تويتر يدشن خاصية جديدة لتحجيم المحتوى السلبي
متابعات الخليج 365 - متابعة
دشنت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” اختباراً جديداً على ميزة ترغب في طرحها على موقعها وذلك لتحجيم نشر مزيد من المحتوى السلبي.
وتساعد الميزة الجديدة في كشف ما إذا كان المستخدمون في المنصة قد اطلعوا أو قرأوا المقالات التي يقومون بإعادة تغريدها مرة أخرى على حساباتهم الشخصية، بحسب موقع “mashable”.
وأضاف الموقع أن القائمين على المنصة سعداء بنجاح الاختبار على الميزة الجديدة، وسوف تبدأ طرح هذه الخاصية قريباً على مستوى العالم.
وأوضح الموقع أن القائمين على منصة التواصل توصلوا إلى أن أكثر من 40 في المئة، طالعوا الأخبار قبل نشرها في خلال فترة التجربة.
وأشارت “تويتر” إلى أنه في بعض الحالات يقرأ الناس المقالات ويتخلون عن إعادة تغريدها، مما يعطي إشارة جيدة.
وستقوم “تويتر” بتغيير واحد على الخاصية قبل إطلاقها على صعيد واسع، فبمجرد أن يرى المستخدم الخاصية، سوف تظهر بحجم أقل في المرات المقبلة.
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