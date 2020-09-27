إنهاء معاناة طفل من نزيف في الأمعاء بمستشفى الولادة بالأحساء

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - واس

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أنهى فريق طبي متخصص من وحدة الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء معاناة طفل من نزيف في الأمعاء.

وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أنه يعاني من نزيف في الأمعاء بسبب ابتلاع مجموعة قطع من الألعاب المغناطيسية، وهو ما أستدعى التدخل الجراحي العاجل، وتكللت العملية – ولله الحمد – بالنجاح .

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، وتبلغ سعته 450 سريراً.



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