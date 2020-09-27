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تعرف على الأسماء الممنوعة في الأحوال المدنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابها على موقع “تويتر” أنه لا توجد قائمة أسماء محددة ممنوعة، وإنما توجد معايير لاختيار الأسماء.
وأضافت الأحوال المدنية أن معايير الأسماء لتكون نظامية هي ضرورة أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب.
وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه لا يتم تسجيل الأسماء التي ليست جزءأ من الاسم مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا.
وشددت الأحوال على أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها.
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