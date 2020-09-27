شكرا لقرائتكم وزير السياحة: استئناف التأشيرات السياحية بحلول 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير السياحة: استئناف التأشيرات السياحية بحلول 2021
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب، أنه سيتم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول 2021 حال تحسن الأمور، وذلك بعد شهور من الإغلاق بسبب كورونا.
وقال الخطيب في تصريحات لـ “رويترز”: “بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد)”.
وأضاف: هذه الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع ولكن شهدنا صيفاً قوياً للغاية بعد فترة الإغلاق ما بين يناير ومايو.
ولفت أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة ومن المتوقع أن تصل نسبة التراجع إلى 45% بنهاية العام الحالي، وسنعمل العام المقبل على تعويض الخسائر بجانب تنشيط السياحة الداخلية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة: استئناف التأشيرات السياحية بحلول 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.