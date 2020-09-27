السعودية| ضوابط وشروط إصدار تصريح سفر للفئات المستثناة خلال فترة تعليق الرحلات الدولية

في ظل الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما فرضته من تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس ومنها تعليق الرحلات الدولية خلال فترة الجائحة، أصدرت المديرية العامة للجوازات بيانًا أوضحت فيه عددا من ضوابط وشروط إصدار تصريح سفر للفئات المستثناة الخاصة خلال فترة تعليق الرحلات الدولية بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، وذلك عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

ضوابط وشروط إصدار تصريح سفر

ما هي ضوابط وشروط منح تصريح سفر للفئات المستثناة؟



أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية الضوابط الخاصة بالفئات المستثناة خلال فترة تعليق الرحلات الدولية من وإلى المملكة للحصول على تصريح سفر عبر منصة أبشر كما يلي:

الفئة الأولى

وهم الموظفون الحكوميون، المدنيون والعسكريون، المكلفون بمهمات رسمية، وتشمل الضوابط والشروط بالنسبة لهذه الفئة مايلي:

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تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بُعد.

أن لاتكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله.

أن تكون المشاركة في أضيق نطاق.

وأما الوثائق المطلوب إرفاقها للحصول على تصريح السفر فهي:

الفئة الثانية

وهم (المواطنون ممن لديهم حالات إنسانية)، وتحديدًا ممن تنطبق عليهم إحدى الحالتين التاليتين:

لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة.

وتشملضوابط وشروط إصدار تصريح سفر بالنسبة لهذه الفئة مايلي :

ما يتعلق يلمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة يجب:

1- إثبات صلة القرابة (زوج – زوجة – أب – أم) للمقيم خارج المملكة.

2- إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.

3- تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة.

4 – إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة، ويجب أن يكون مصدقاً من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.

1- إثبات صلة القرابة (زوج – زوجة – أب – أم) للمقيم خارج المملكة. 2- إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر. 3- تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة. 4 – إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة، ويجب أن يكون مصدقاً من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة. ما يخص حالات وفاة الزوج، أو الزوجة، أو أحد الأبوين، أو أحد الأبناء خارج المملكة فتتطلب:

1- تقديم شهادة الوفاة.

2- إثبات صلة القرابة.

الفئة الثالثة

وتشمل هذه الفئة (المواطنون المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة)، فإن ضوابط وشروط إصدار تصريح سفر عبر منصة أبشر تتضمن تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج:

إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه ( وثيقة أو صك) تملك عقار، أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط.

بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول (دائمة أو شبه دائمة).

تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.

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