محمد بن مسعود - الدمام - قالت: الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً وتشمل 7 محافظات نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب). وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد جازان 27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 11:50 AM قالت: الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً وتشمل 7 محافظات Advertisements "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب). وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٧مساءً بمشيئة الله. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان ،

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