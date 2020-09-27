، "حمدوك" يدعو للتسريع برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ،

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دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إلى تسريع خطوات رفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وطالَب "حمدوك" في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزام شركاء بلاده بتعهداتهم لمساعدة السودان.
كما طالب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، المجتمع الدولي بدعم السودان في مواجهة أزمته الاقتصادية واستكمال خططه الحكومية، خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها.
وفي وقت سابق، اتهم حمدوك، خلال ورقة قدّمها في المؤتمر الاقتصادي الذي يُعقد حاليًا في العاصمة الخرطوم، نظام الرئيس السابق عمر البشير، بتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ووفق "سكاي نيوز"، لفت إلى أن السودان يعاني تدهورًا حادًّا في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ انفصال جنوب السودان؛ حيث كانت تقع معظم حقول النفط.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن "أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد تتمثل في تدهور الأوضاع المالية، وتراجع مؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى معدلات التضخم الجامحة، والدين الخارجي الذي وصل إلى 64 مليار دولار".
وفي سياق آخر، قال حمدوك: إن بلاده لا تريد ربط حذفها من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب بالعلاقات مع إسرائيل؛ موضحًا أن هذه العلاقات تحتاج نقاشًا مجتمعيًّا متعمقًا.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 11:46 AM
دعا المجتمع الدولي لدعم بلاده في مواجهة أزمته الاقتصادية
دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إلى تسريع خطوات رفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وطالَب "حمدوك" في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزام شركاء بلاده بتعهداتهم لمساعدة السودان.
كما طالب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، المجتمع الدولي بدعم السودان في مواجهة أزمته الاقتصادية واستكمال خططه الحكومية، خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها.
وفي وقت سابق، اتهم حمدوك، خلال ورقة قدّمها في المؤتمر الاقتصادي الذي يُعقد حاليًا في العاصمة الخرطوم، نظام الرئيس السابق عمر البشير، بتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ووفق "سكاي نيوز"، لفت إلى أن السودان يعاني تدهورًا حادًّا في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ انفصال جنوب السودان؛ حيث كانت تقع معظم حقول النفط.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن "أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد تتمثل في تدهور الأوضاع المالية، وتراجع مؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى معدلات التضخم الجامحة، والدين الخارجي الذي وصل إلى 64 مليار دولار".
وفي سياق آخر، قال حمدوك: إن بلاده لا تريد ربط حذفها من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب بالعلاقات مع إسرائيل؛ موضحًا أن هذه العلاقات تحتاج نقاشًا مجتمعيًّا متعمقًا.
، "حمدوك" يدعو للتسريع برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ،
المصدر : الخليج 365
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