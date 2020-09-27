شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات الاجتماعية»‏: طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، أنه يعتبر طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك فله طلب الضم من عدمه.

وأوضحت المؤسسة، شروط ضم مدد الاشتراك، والتي تتمثل في:

- أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

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- أن لا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.

- أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

- أن لا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437 هـ؛ فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا.

- أن لا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.