بالفيديو.. وزير التعليم: ولي الأمر مسؤول مثل المعلم في تعليم الطلاب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على أهمية دور أولياء الأمور في العملية الدراسية بجانب دور المعلمن والقنوات التعليمية . أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على أهمية دور أولياء الأمور في العملية الدراسية بجانب دور المعلمن والقنوات التعليمية . وقال " آل الشيخ " : المعلم لا يتأخر وإذا طلب منه ولي الأمر أن يذهب للبيت سيذهب لتعليم الأبناء التعامل مع التعليم الإلكتروني أو عبر القنوات ،وفقاً للإخبارية . وكان وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم تعليم اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي اعتبارًا من العام القادم.

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