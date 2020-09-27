شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يؤخر موعد صرف الدفعة الـ35 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تشهد الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 12 أكتوبر المقبل، صرف الدفعة الـ35 من دعم حساب المواطن؛ حيث سيتم تأخير الدعم ليوم واحد فقط بسبب أن يوم 10 أكتوبر سيكون إجازة رسمية وهو يوم السبت.

وجرت العادة أن يتم إيداع الدعم، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد إذا تصادف يوم 10 مع يوم الجمعة، ويتم تأخيره يومًا واحدًا إذا تصادف مع يوم السبت.

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن، كان قد أودع في وقت سابق، 1.9 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.