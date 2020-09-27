شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة: استئناف التأشيرات السياحية بحلول 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول 2021 حال تحسن الأمور، وذلك بعد شهور من الإغلاق بسبب كورونا

وقال " الخطيب " في تصريحات لـ " رويترز " : بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد) .

وأضاف: هذه الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع ولكن شهدنا صيفا قويا للغاية بعد فترة الإغلاق ما بين يناير ومايو .

ولفت أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة ومن المتوقع أن تصل نسبة التراجع إلى 45 % بنهاية العام الحالي ، وسنعمل العام المقبل على تعويض الخسائر بجانب تنشيط السياحة الداخلية.