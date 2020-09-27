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شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» : رياح وأمطار تسود أجواء عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع اليوم الأحد 1442/2/10هـ، رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط.
وقال الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أن ذلك على الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر حتى نجران وحفر الباطن والكويت وأجزاء من الساحل الغربي وشرق الشمالية، كما توقع هطول أمطار على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.
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