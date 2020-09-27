الحصيني: رياح شبه قوية مثيرة للغبار على مناطق عدة بالمملكة

توقع هطول أمطار على جازان وعسير..
توقّع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، رياحًا من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار على مناطق عدة بالمملكة.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع اليوم الأحد1442/2/10هـ رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط- إلا أن يصرفها الله- على الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر حتى نجران وحفر الباطن والكويت وأجزاء من الساحل الغربي وشرق الشمالية» .
كما توقع الباحث في الطقس والمناخ هطول أمطار على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير».
من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
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