طقس الأحد: سحب رعدية وغيوم ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم الأحد؛ لافتة إلى سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى «نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة».

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين وربع على الجزأين الشمالي والأوسط.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 12-32كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر، أما البحر فسيكون خفيف الموج.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 42 درجة مئوية في مكة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 16 درجة.