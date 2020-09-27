بالأرقام.. خريطة توزيع الحالات النشطة لكورونا بالمدن والمحافظات

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 1028حالة من أصل 11730حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 316405 حالة من أصل 332790 إصابة سجلت في المملكة.

ولايزال يتلقى العلاج «868 في الهفوف 865 في مكة المكرمة 842 في الدمام 734 في المدينة المنورة 717 في جدة 464 في المبرز 393 في جازان 260 في حائل 246 في ينبع 217 في خميس مشيط 206 في نجران 200 في الظهران 199 في الطائف 180 في القطيف 167 في الجبيل 144 في بلجرشي 137 في أبو عريش 135 في عرعر 115 في خيبر 114 في عنيزة».

كما يتلقى العلا «112 في بريدة 106 في الخبر 87 في بيش 83 في صبيا 78 في أبها 76 في وادي الدواسر 75 في حفر الباطن 75 في بللسمر 70 في بقيق 67 في الخفجي 64 في الليث 64 في راس تنورة 63 في صامطة 62 في الحرجة 60 في النعيرية 59 في أحد المسارحة 59 في ظهران الجنوب 58 في رفحا 54 في خليص 54 في رجال المع 50 في القنفذة 49 في العيدابي».

في حين يتلقى العلاج «44 في المخواة 44 في صفوى 43 في الجفر 42 في الدلم 39 في المذنب 38 في سبت العلاية 38 في قرية العليا 37 في البكيرية 35 في تبوك 35 في الكامل 35 في العقيق 33 في الخرج 32 في عفيف 32 في مليجة 31 في العيون 30 في الأسياح 30 في الخرمة 30 في شرورة 29 في بيشة 29 في رياض الخبراء 29 في المزاحمية 29 في فيفا 28 في المجمعة 27 في أحد رفيدة 27 في ضرما 27 في مهد الذهب 26 في تبالة 24 في وادي الفرع 23 في الحجرة 23 في الريث».

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وأيضًا يتلقى العلاج «22 في سراة عبيدة 22 في المندق 22 في البدائع 22 في حوطة بني تميم 22 في المظيلف 21 في الباحة 21 في القحمة 21 في القريات 21 في العلا 20 في حريملاء 20 في الدرعية 20 في البشائر 19 في الطوال 19 في الدرب 19 في الرس 18 في البرك 18 في طريف 18 في القوز 17 في الزلفي 17 في محايل 16 في بارق 16 في الدوادمي 16 في أضم 15 في عيون الجواء 15 في الحناكية 15 في السليل 15 في ثريبان 14 في القيصومة 14 في قلوة 14 في شقراء 13 في رفائع الجمش 13 في الرويضة 13 في تربة 13 في بقعاء 12 في موقق 12 في تثليث 12 في النماص12 في العيص 12 في ضمد».

ويتلقى العلاج «11 في النبهانية 11 في نمرة 10 في الشعبة 10 في الدائر 10 في سكاكا 10 في الأرطاوية 10 في القريع 9 في بطحاء 9 في رنية 9 في العويقيلة 9 في أملج 8 في العارضة 8 في رابغ 8 في قصيباء 8 في يدمة 7 في بدر الجنوب 7 في الشنان 7 في الشملي 7 في ضرية 7 في تمير 7 في ميسان 6 في عريعرة 6 في قيا 6 في السليمي 6 في المويه 6 في تيماء 6 في القويعية 6 في القرى 6 في ساجر 5 في تنومة 5 في الحريق 5 في مركز حدود الحديثة 5 في بني حسن 5 في الحمنة 5 في الفرشة».

وأخيرًا يتلقى العلاج «4 في الموسم 4 في عقلة الصقور 4 في البجادية 4 في ليلى 4 في أم الدوم 3 في القوارة 3 في حبونا 3 في البدع 3 في نفي 3 في ثادق 3 في رماح 3 في مرات 3 في الحرث 3 في ترج 3 في السحن 2 في الرين 2 في فرسان 2 في المضة 2 في الغزاله 2 في ظلم 2 في ضبا 2 في سلوى 2 في وثيلان 1 في خباش 1 في ثول 1 في الذيبية 1 في سامودة 1 في سميراء 1 في ثار 1 في حوطة سدير 1 في شواق 1 في الخاصرة 1 في المحاني 1 في الحائط 1 في صوير 1 في السعيرة 1 في الغاط 1 في الوجه 1 في حقل 1 في طبرجل 1 في دومة الجندل».

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 332790 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تمَّ تسجيل 769 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 316405 حالات، كما تمَّ تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4655 حالة.