السعودية اليوم / "الاخلاق والسلوك عند السلف الصالح" درس بجمعية ميسان



الطائف 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ميسان غدًا, محاضرة بعنوان " الاخلاق والسلوك عن السلف الصالح ", وذلك عقب صلاة العصر عبر الاتصال المرئي بالجمعية.

وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

08:47ت م

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