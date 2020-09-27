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اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا على هذه الأماكن
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الأحد، تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً، أي في 15 مارس، وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالاً.
وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً، أي في 15 مارس، وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالاً. (قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ)”.
وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه بوجه عام اليوم استقرار جوي؛ حيث يتساوى الليل والنهار في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و 27 سبتمبر.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
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