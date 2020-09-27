اخبار السعوديه

الإجراء المتبع تجاه أي جهة تطلب صورة بطاقة الأحوال

0 نشر
editor25 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الإجراء المتبع تجاه أي جهة تطلب صورة بطاقة الأحوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-27

الإجراء المتبع تجاه أي جهة تطلب صورة بطاقة الأحوال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه يحق لأي مواطن الاتصال بالشرطة أو تطبيق “كلنا أمن” والتقدم بشكوى ضد أي جهة تفرض عليه تصوير بطاقة الأحوال المدنية من أجل الاحتفاظ بصور منها.

Advertisements

وأوضح الجاسر أنه لا يحق لشركات أو بنوك أو فنادق أو الشقق المفروشة أو شركات تأجير السيارات أو شركات الاتصالات أو المستشفيات الخاصة أو غيرها الاحتفاظ بصورة بطاقة الأحوال؛ وذلك وفقاً لتعميم صدر من وزارة الداخلية مؤخراً.

وأشار متحدث الأحوال المدنية، إلى أن الشرطة لديها تعميم أيضاً يمنع أي جهة كانت تصوير بطاقة الأحوال والاكتفاء فقط بالاطلاع عليها وتدوين البيانات وإعادتها لصاحبها، مبيناً أن النظام في الأحوال المدنية ينص على ذلك.

شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإجراء المتبع تجاه أي جهة تطلب صورة بطاقة الأحوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا