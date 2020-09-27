بعد نجاح عملية الفنان خالد سامي .. هذه الحالات تستدعي زراعة الكبد

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

كشف استشاري جراحة الكبد الدكتور موسى سعيد، أن زرع الكبد هي عملية استبدال الكبد المريض (فشل كبدي) الذي لا يعمل بصورة صحيحة بكبد آخر من شخص آخر، إذ تعتبر زراعة الكبد أحد آخر الحلول التي يلجأ لها الأطباء في حالة فشل كل سبل العلاج الأخرى، وتعتبر من العمليات الجراحية المعقدة التي تجرى في المراكز الطبية المتقدمة والمتخصصة.

طرد المواد الضارة:

وقال في تصريحات إلى ”متابعات الخليج 365”: إن الكبد يعتبر العضو المسؤول عن التحكم في مستويات المواد المختلفة في الدم، وهو عضو حيوي وهام للغاية لصحة أي إنسان؛ حيث يعمل على طرد المواد والكيماويات الضارة خارج الجسم.

ويعمل الكبد كذلك على تنقية كل الدم القادم من المعدة إلى كل أجزاء الجسم المختلفة من أجل الوصول للتوازن الصحي لمستويات المواد الكيميائية في الدم قبل وصوله لأعضاء الجسم الأخرى.

وظائف الكبد:

ولفت إلى أن أهم وظائف الكبد هي:

– إنتاج المادة الصفراء، وتسمى عصارة المرارة، والتي لها دور حيوي في الجهاز الهضمي وتعمل كذلك على التخلص من المواد الضارة المختلفة وتقوم بتكسير الدهون للتسهيل من هضمها.

– إنتاج أنواع معينة من الكوليسترول والبروتينات.

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– المساعدة في تخزين الجلوكوز الذي لا يحتاجه الجسم من أجل الاستفادة منه عند الحاجة لذلك.

– التحكم في مستويات الأحماض الأمينية في الدم.

– إنتاج أنواع محددة من البروتينات والتي لها فوائد عظيمة للجسم.

– تنقية الدم من كميات هائلة من السموم والأدوية.

– المساهمة في تجنب تجلط الدم.

تطورات زراعة الكبد:

وأكد الدكتور سعيد أن عمليات زراعة الكبد شهدت تطورات علاجية كبيرة في السنوات الأخيرة في المملكة، ويعتبر مستشفى الحرس الوطني من أهم المستشفيات العالمية التي تجري العمليات المرتبطة بزراعة الكبد.

برنامج زراعة الكبد:

وكلحمة طبية فإن برنامج زراعة الكبد في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بدأ عام 1994، ومنذ ذلك الحين وهو يتوسع في نشاطاته مع ازدياد في عدد العاملين في هذا البرنامج، وعدد الحالات التي يتم علاجها، ثم توسع البرنامج ليتضمن العمليات الجراحية والتدخلات الطبية لأمراض الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس؛ مما دعا إلى إنشاء مركز جديد لاستيعاب التوسع والطلب من جميع أنحاء المملكة على ذلك البرنامج، وفي بداية عام 2001 انتقل قسم جراحة وزراعة الكبد إلى المركز الجديد.

عملية خالد سامي:

يشار إلى أن عملية زراعة الكبد المجراة للفنان خالد سامي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، تكللت بالنجاح.

وزف تركي نجل الفنان خالد، بشرى نجاح العملية الجراحية، معربًا عن شكره وتقديره لكل مَن سأل واطمأن على صحة والده.



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