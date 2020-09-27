فيديو.. قصة الملك عبدالعزيز مع قهوة أبو سحيم

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

روى مُسن قصة الملك عبدالعزيز مع قهوة “أبو سحيم”، وكيف قدم عطية لمُقدم تلك القهوة بعدما ذكره طعمها بالماضي.

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وقال الشيخ عبدالله الصقري في فيديو نشرته دارة “الملك عبدالعزيز” عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن “أبو سحيم” كان رجلاً مسناً وله لحية كبيرة بيضاء ووقعت قصة قهوته مع الملك عبدالعزيز في أواخر الربيع.

وتابع أن “أبو سحيم” قدم القهوة للملك عبدالعزيز، قبل أن ينادي عليه مرة أخرى بعدما تذوقها ويطلب منه فنجاناً آخر، قائلاً لمن يحيطون به إن تلك القهوة ذكرته بالقهوة التي كان يتناولها في أيام تحركاته وسعيه لتوحيد البلاد.

ومنح الملك عبدالعزيز في نهاية هذا الموقف، للمُسن “أبو سحيم” عطية ليشتري بها جملاً له.



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