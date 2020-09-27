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شكرا لقرائتكم تأخير موعد صرف الدفعة الـ35 من حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تأخير موعد صرف الدفعة الـ35 من حساب متابعات الخليج 365
ليوم واحد فقط بسبب الإجازة الرسمية في البلاد
متابعات الخليج 365 - الرياض
تساؤلات من المواطنين حول موعد صرف الدعم في حساب متابعات الخليج 365 للدفعة الجديدة للدفعة الجديدة وهي الـ35 للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.
وبحسب النظام المتبع في إيداع الدعم سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 12 أكتوبر المقبل، بمشيئة الله، حيث سيتم تأخير الدعم ليوم واحد فقط بسبب أن يوم 10 أكتوبر سيكون إجازة رسمية وهو يوم السبت.
وعادة ما يتم إيداع الدعم، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد إذا تصادف يوم 10 مع يوم الجمعة، ويتم تأخيره يومًا واحدًا إذا تصادف مع يوم السبت.
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع في وقت سابق، 1.9 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 80.5 مليار ريال منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
تفاصيل الدفعة 34:
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1042 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 132 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 34% وشكل الذكور المستقلين 66% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
شروط الأهلية والاستحقاق:
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
ويمكن استعلام حساب متابعات الخليج 365 برقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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