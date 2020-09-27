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تركيا تهدد مستثمرين سعوديين وتحذرهم من الظهور إعلاميًّا!
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الإعلامي جمال المعيقل، مقدم برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن البرنامج حاول التواصل مع 3 من المستثمرين السعوديين في تركيا للحديث حول ما يواجهونه، فاعتذروا بعد تهديدات لهم من الأتراك.
وقال الكاتب في صحيفة عكاظ محمد الساعد خلال تصريحات إلى البرنامج: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه أحلام توسعية، وهو يحاول أن يستنسخ شخصية “سليم الأول” ويكرر نفس سيناريوهاته، بمحاولة هدم الدول العربية.
وتابع الساعد: نحن أمام هجمة عنصرية فاشية تركية، تحاول استرداد الأمجاد العثمانية على حساب العرب والسعودية، لكن هناك مقاومة شعبية، والكثير من السعوديين أصبحوا يرون أن تركيا هي عدوهم الرئيسي في المنطقة.
وأضاف الكاتب: أن الخلافة العثمانية مسروقة، والأتراك يستدعون التاريخ العثماني من خلال الدراما التركية، والقوى الناعمة، والتأثير على بعض السعوديين، وجماعة الإخوان هي الذراع التي تستخدمها تركيا لترسيخ المفهوم العثماني الجديد بالعالم العربي.
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