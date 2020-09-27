سماء غائمة وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة بعدة مناطق

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - واس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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