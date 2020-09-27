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2020-09-27 أمانة جدة تغلق أكثر من 100 محل تجاري مخالف متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements أعلنت أمانة جدة، أنه تم إغلاق عدد من المحلات المخالفة خلال الفترة الماضية في العديد من الأحياء. وأغلقت أمانة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، 104 محلات تجارية مُخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية خلال الـ 72 ساعة الماضية. ويأتي إغلاق تلك المحلات المُخالفة، خلال المهام الرقابية الميدانية والتي شملت جميع الأنشطة التجارية.

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