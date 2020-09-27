، الأمطار هنا.. "الحصيني" عن "طقس الأحد": رياح مغبرة بهذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر في النطاق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، رياحًا من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على: (الرياض العاصمة، وحوطة بني تميم، والأفلاج، ووادي الدواسر، حتى نجران، وحفر الباطن، والكويت، وأجزاء من الساحل الغربي، وشرق الشمالية).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع بإذن الله أمطار على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير".رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس