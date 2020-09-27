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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، رياحًا من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على: (الرياض العاصمة، وحوطة بني تميم، والأفلاج، ووادي الدواسر، حتى نجران، وحفر الباطن، والكويت، وأجزاء من الساحل الغربي، وشرق الشمالية).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع بإذن الله أمطار على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير".رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
الأمطار هنا.. "الحصيني" عن "طقس الأحد": رياح مغبرة بهذه المناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-27
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، رياحًا من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على: (الرياض العاصمة، وحوطة بني تميم، والأفلاج، ووادي الدواسر، حتى نجران، وحفر الباطن، والكويت، وأجزاء من الساحل الغربي، وشرق الشمالية).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع بإذن الله أمطار على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير".
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
08:54 AM
الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر في النطاق
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، رياحًا من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على: (الرياض العاصمة، وحوطة بني تميم، والأفلاج، ووادي الدواسر، حتى نجران، وحفر الباطن، والكويت، وأجزاء من الساحل الغربي، وشرق الشمالية).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع بإذن الله أمطار على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير".
، الأمطار هنا.. "الحصيني" عن "طقس الأحد": رياح مغبرة بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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