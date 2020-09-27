، "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-27
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
08:12 AM
سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
، "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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