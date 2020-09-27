شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: ‏اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن ‏اليوم الأحد، تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً، أي في 15 مارس، وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالاً. كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن ‏اليوم الأحد، تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً، أي في 15 مارس، وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالاً. ‏وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه بوجه عام اليوم استقرار جوي؛ حيث يتساوى الليل والنهار في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و 27 سبتمبر. ±1دقيقة.

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