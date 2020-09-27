هيئة التعليم تعتزم توريد مواد وأجهزة طبية إستعدادا لإجراء الإختبارات حضوريا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر بأن هيئة هيئة التعليم والتدريب في طريقها لتوريد مواد وأجهزة طبية، من كمامات ومعقمات ومقياس للحرارة، بهدف إستخدامها خلال عقد الإختبارات لتطبيق الإجراءات الإحترازية. كشفت مصادر بأن هيئة هيئة التعليم والتدريب في طريقها لتوريد مواد وأجهزة طبية، من كمامات ومعقمات ومقياس للحرارة، بهدف إستخدامها خلال عقد الإختبارات لتطبيق الإجراءات الإحترازية. ويذكر أن أنباء وردت سابقا بتحرك هيئة تقويم التعليم والتدريب لتعقيم مقرات الاختبارات المحوسبة، وجعل بيئتها نظيفة وصحية لاستقبال طلاب الاختبارات، وأخذ كامل الاحتياطات لسلامة المختبرين، في ظل جائحة كورونا الجديد حسب الوطن. وأوضحت الهيئة في وقت سابق بأن الحد الأقصى لدخول اختبار القدرات العامة هو خمس مرات فقط، تتوزع بين الورقي والمحوسب، لكن بشرط ألا يزيد عدد الاختبارات المحوسبة على ثلاثة. كما أكدت أنه يمكن تعديل موعد اختبار القدرات، بشرط أن يتم ذلك قبل 48 ساعة من الموعد المحدد مسبقاً، بالإضافة إلى أن إعلان نتائج الاختبار المحوسب يستغرق غالباً يومي عمل، وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار.

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