شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتهم أطباء بالتسبب في وفاة طفلته بعدما نسوا " سلكًا " بفخذها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):اتهم مواطن في المدينة المنورة فريقا طبيا بالتسبب في وفاة طفلته الرضيعة، بعدما نسوا قطعة معدنية في فخذها وتدهورت حالتها.
وكانت الطفلة ذات الأربعة أشهر تعاني من ضيق من صمام للقلب، وأجريت لها عدة عمليات، وترك الأطباء " سلك " بمنطقة الفخذ فقاموا بإجراء عملية أخرى لإخراجه لكن السلك لم يخرج من جسم الطفلة، بحسب الوطن.
ومن جانبها أوضحت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، أن حالة الطفلة كانت حرجة نتيجة العيب الخلقي بالقلب، والحالة لم تتأثر بوجود ذلك الجسم الغريب.
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