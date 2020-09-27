السعودية تعلن عزمها استئناف إصدار التأشيرات السياحية

أعلنت وزارة السياحة السعودية أنها تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد، وذلك بعد أشهر من توقفها نتيجة تفشي فيروس كورونا في المملكة ودول العالم.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقابلة عن بعد: "بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية في ما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير الموعد".

وأضاف: "قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجعا يتراوح بين 35 إلى 45% بحلول نهاية العام، ولكن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفف من الضرر".

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وساعدت حملة الصيف بالسعودية على زيادة متوسط معدل الإشغال في الفنادق إلى 80%، والتي روجت لعشرة مقاصد سياحية من شواطئ وغابات وقمم جبلية ومناطق تاريخية لزيارتها بدلا من قضاء الإجازة خارج البلاد، وفق موقع روسيا اليوم.

وتعد السياحة ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وسجلت السعودية 332790 حالة إصابة بكورونا، و4655 وفاة حتى الآن.