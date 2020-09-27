فيديو.. انفجار بطارية جوال داخل سيارة مواطن يخلف أضرارًا بالغة

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خلّف انفجار بطارية هاتف جوال داخل سيارة أحد المواطنين، أضرارًا بالغة في الأجزاء الداخلية من المركبة، وذلك بعد تفاعلها مع درجات الحرارة العالية.

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ونشر المختص في الكهرباء، منصور الشيبي، مقطع فيديو استعرض من خلاله الأضرار البالغة التي أصابت السيارة، والتي شملت المقاعد الأمامية والأبواب والسقف..، بالإضافة إلى آثار أقل في الجزء الخلفي من السيارة.

ونصح المتحدث في المقطع بضرورة تجنب وضع أي جهاز مزود ببطارية داخل السيارة، منبهاً لخطورة تفاعل بعض المتعلقات مع الحرارة مثل الولاعات وزجاجات العطور.



