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نجت إحدى العائلات في بلجرشي بمنطقة الباحة من الموت المحقق، بعد أن اخترقت إحدى الرصاصات الطائشة سيارتهم. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للرصاصة التي اخترقت زجاج السيارة، والتي يُعتقد أن مصدرها أحد مطلقي النار بالأحياء والقرى المجاورة لموقع الحادث. Advertisements ولم تسفر الرصاصة عن أي إصابات لأفراد العائلة أثناء السير في الطريق..، وذلك بعد أن استقرت الرصاصة في الأجزاء الداخلية للسيارة.





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كانت هذه تفاصيل خبر اخترقت الزجاج واستقرت في السيارة.. نجاة عائلة من رصاصة طائشة أثناء السير في الباحة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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