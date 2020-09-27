نزار باهبري: لا أخجل من ظهوري بوجهي المنتفخ.. ولا أخجل من مرضي (فيديو)

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أكد الدكتور نزار باهبري أنه لا يوجد ما يجعله يخجل من الظهور بوجهه المنتفخ من آثار الكورتيزون؛ لأن المرض ابتلاء من الله وليس عيباً.
وأوضح أن البعض ينتقده ويطالبه بعدم الظهور لوجود أنبوبة الأوكسجين في أنفه وانتفاخ وجهه، لأنهم يخجلون من ذلك.
وأشار إلى أن الكورتيزون أنقذ حياته والأوكسجين يساعده في ممارسة حياته الطبيعية، وأنه يحب مرضه ويتعايش معه.
وكشف بأن بعض مرضى السكري يخجلون من تناول إبر الأنسولين أمام الناس على حساب صحتهم، وكذلك بعض مرضى القلب لا يشاركون في المناسبات إذا كانت أرجلهم منتفخة.
وطالب الجميع بألا يجعلوا الأعراض الجانبية تمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية وتبعدهم عن الناس.
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