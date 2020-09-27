فيديو متداول.. امرأة توقف سيارتها في طريق سريع لأداء الصلاة

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وثق مقطع فيديو تدوول على مواقع التواصل أمس السبت إيقاف امرأة لسيارتها في طريق سريع لأداء الصلاة. وأظهر الفيديو المرأة وهي تصلي بعدما قامت بإيقاف السيارة على يمين الطريق السريع، دون مراعاة لعواقب وخطورة فعلها.





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