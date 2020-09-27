برئاسة السعودية.. وزراء طاقة «العشرين» يبحثون استقرار الأسواق «اليوم»

يناقشون تعزيز المضي نحو أنظمة طاقة مستدامة
يعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين اجتماعًا وزاريًا تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وذلك في 10-11 صفر 1442هــ الموافق 27-28 سبتمبر 2020؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة.
وسيبحث الوزراء تعزيز المضي نحو أنظمة طاقة مستدامة، بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الوزراء النهوض بمبادرات الحصول الشامل على الطاقة والوصول لوقود الطهو النظيف.
ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لأخذ المعلومات حول مجموعة العشرين وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.
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