السعودية اليوم / البيرو تتخطى عتبة الـ800 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد



مكسيكو 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في البيرو، اليوم الأحد، أن حصيلة إصابات فيروس

ووفقا للوزارة، تم تسجيل 5558 إصابة جديدة بالفيروس و105 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية انتشار الجائحة إلى 800142 و الوفيات إلى 23142 ​​​.

// انتهى //

06:43ت م

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مكسيكو 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في البيرو، اليوم الأحد، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت عتبة الـ800 ألف حالة.ووفقا للوزارة، تم تسجيل 5558 إصابة جديدة بالفيروس و105 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية انتشار الجائحة إلى 800142 و الوفيات إلى 23142 ​​​.// انتهى //06:43ت م0008

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