السعودية اليوم / البرازيل تسجل 28378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و869 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية



برازيليا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، إنها سجلت 28378 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و 717991حالة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406 ​​​.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.

// انتهى //

06:39ت م

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برازيليا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، إنها سجلت 28378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 869 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 31911 إصابة و 729 وفاة في اليوم السابق.وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و 717991حالة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406 ​​​.وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.// انتهى //06:39ت م0006

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