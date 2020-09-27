السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في المكسيك إلى 726431



مونتيري(المكسيك) 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأعلنت السلطات تسجيل 5573 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 399 حالة وفاة يوم الجمعة ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

// انتهى //

06:28ت م

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مونتيري(المكسيك) 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 726431 حالة اليوم بالإضافة إلى 76243 حالة وفاة.وأعلنت السلطات تسجيل 5573 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 399 حالة وفاة يوم الجمعة ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.// انتهى //06:28ت م0002

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