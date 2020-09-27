ضبط مواد غذائية فاسدة في عسير

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ونتج عن الجولات ضبط نحو 3500 كجم من الخضار الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط منتجات أخرى مخالفة.
من جهته أكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها وفرقها الرقابية لن تتهاون في مساءلة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة البيع وشروطه النظامية، مشددا على أن العقوبات ستطبق على المخالفين.
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