ضبط مواد غذائية فاسدة في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة عسير ممثلة بإدارة الطوارئ والرقابة المسائية عمالة وافدة تتخذ الطرقات والشوارع العامة والفرعية موقعا لممارسة البيع العشوائي وغير النظامي، إلى جانب عرض منتجات مخالفة، إما منتهية الصلاحية أو مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية والوقائية. ونتج عن الجولات ضبط نحو 3500 كجم من الخضار الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط منتجات أخرى مخالفة. من جهته أكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها وفرقها الرقابية لن تتهاون في مساءلة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة البيع وشروطه النظامية، مشددا على أن العقوبات ستطبق على المخالفين.

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