10 % من غرف فنادق المعتمرين لعزل الحالات المشتبهة بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين سمح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا حددت وزارة الحج والعمرة عددا من الضوابط والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار في 6 مجالات تشمل النقل والسكن والإعاشة، حيث تضمنت خدمات النقل ضرورة الالتزام بالطاقة الاستيعابية للحافلة بـ42% من السعة المقعدية، فيما تضمنت خدمات السكن تخصيص 10% من الغرف لعزل أي حالات اشتباه مباشرة إلى حين إكمال مديرية الشؤون الصحية اللازم. وأوضح مدير عام تطوير أعمال العمرة بوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد في الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر بعنوان «التحول المؤسسي في شركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين»، أن الوزارة لديها مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لعملية تقديم الخدمات والتي ستساهم في توفير الخدمات التخصصية، وتسهيل العمليات والتعاقدات واستدامة الأعمال والابتكار في قطاع الحج والعمرة. 06 خدمات مقدمة للمعتمرين: النقل

السكن

الإعاشة

الخدمات الأرضية

الخدمات الخاصة

خدمات إثراء التجربة معايير وضوابط خدمة النقل: حافلة للنقل

وسائل نقل خاصة

وسائل نقل أجرة

موديل وسيلة النقل لا يتجاوز آخر 5 سنوات

عرض الخدمات عبر إحدى القنوات (محرك الحجز الالكتروني OTA، علاقات استثمارية)

تجهيز الحافلة بنظام التتبع

وجود خدمات إسناد للحافلات على الطريق

قائد وقائد مساند لكل وسيلة نقل (حافلة)

مدة عمل قائد وقائد مساند لا تتجاوز 8 ساعات يوميا

تأهيل وترخيص القائد والقائد المساند من جهة الاختصاص

تطبيق المواصفات والمعايير الخاصة الإضافية التي تضعها الوزارة على وسائل النقل

كشف يشمل خط سير وسيلة النقل والوجهة وقائمة بأسماء المعتمرين والزوار الذين على متنها، بيانات الحافلة وقائدها والقائد المساند اشتراطات احترازية خاصة بالنقل: تدريب جميع العاملين على الإجراءات الاحترازية والوقائية

توفير وسائل التعقييم بوسائل النقل والحرص على تعقيم وسائل النقل حسب البروتوكول المعتمد

الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة بـ42% من السعة المقعدية للحافلة

تخصيص أسطول النقل لنقل المعتمرين فقط معايير وضوابط خدمة السكن: السكن بالفنادق المرخصة والمؤهلة

تسجيل بيانات دخول المعتمرين والزوار وتحديث معلومات الحركة في نظام تسكين الالكتروني

عرض الخدمات عبر إحدى القنوات ( محرك الحجز الالكتروني ،OTA علاقات استثمارية)

تعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق (موظف / 50 معتمرا) وإنهاء معلومات التسكين وإدخال المعلومات اشتراطات احترازية خاصة بالسكن: تخصيص 10 % من الغرف لعزل أي حالات اشتباه مباشرة

تكون مساحة الغرفة ( 9 م 2) للمعتمر والزائر الواحد

توفير نقاط الفرز البصري لجميع مرتادي السكن

تدريب جميع العاملين على الإجراءات الاحترازية والوقائية

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