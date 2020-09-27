ملتقى افتراضي لطب الأسنان يستقطب 18 ألف مشارك

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وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن الملتقى عقد لمدة 3 أيام وتجاوز عدد المسجلين 18 ألفا، من 27 بلدا حول العالم (السعودية، كندا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، فلسطين، أمريكا، التشيك، الأردن، لبنان، باكستان، البحرين، الإمارات، إسبانيا، الفلبين، الهند، أستراليا، إيطاليا، السودان، السويد، بلغاريا، العراق، سنغافورة، ليبيا، كوريا، اليابان)، حيث قدمت خلال الملتقى 12 محاضرة امتدت لثلاثة أيام بمتوسط 4 محاضرات يوميا، بمتوسط حضور يومي بلغ 3800 شخص.
وأوضحت عميدة التعليم الالكتروني الدكتورة منيرة المهاشير أن منصة طب X TEBx هي أول منصة طبية جامعية حكومية سعودية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، متخصصة في المجال الصحي أطلقتها عمادة التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد بـجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وتستهدف ممارسي القطاع الصحي محليا وعربيا عبر توفير مقررات وبرامج الكترونية ومؤتمرات وندوات ولقاءات افتراضية لبناء وتطوير المعارف والمهارات في المجال الصحي.
المسجلون بالملتقى
- 18 ألف شخص
- 47.2 % ذكور
- 52.8 % إناث
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