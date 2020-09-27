شكرا لقرائتكم خبر ملتقى افتراضي لطب الأسنان يستقطب 18 ألف مشارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام أخيرا، الملتقى الافتراضي الأول لطب الأسنان بالشراكة مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، من خلال منصة طب، والتي توصل لرؤية المملكة 2030، عبر توفير بيئة حاضنة لإمكانات الأعمال تعضد تنوع الفرص وتسد الاحتياجات الوطنية الصحية لسائر الممارسين الصحيين.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن الملتقى عقد لمدة 3 أيام وتجاوز عدد المسجلين 18 ألفا، من 27 بلدا حول العالم (السعودية، كندا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، فلسطين، أمريكا، التشيك، الأردن، لبنان، باكستان، البحرين، الإمارات، إسبانيا، الفلبين، الهند، أستراليا، إيطاليا، السودان، السويد، بلغاريا، العراق، سنغافورة، ليبيا، كوريا، اليابان)، حيث قدمت خلال الملتقى 12 محاضرة امتدت لثلاثة أيام بمتوسط 4 محاضرات يوميا، بمتوسط حضور يومي بلغ 3800 شخص.

وأوضحت عميدة التعليم الالكتروني الدكتورة منيرة المهاشير أن منصة طب X TEBx هي أول منصة طبية جامعية حكومية سعودية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، متخصصة في المجال الصحي أطلقتها عمادة التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد بـجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وتستهدف ممارسي القطاع الصحي محليا وعربيا عبر توفير مقررات وبرامج الكترونية ومؤتمرات وندوات ولقاءات افتراضية لبناء وتطوير المعارف والمهارات في المجال الصحي.

المسجلون بالملتقى