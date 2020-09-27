461 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 769 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 769 حالة، و30 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 332,790 حالة، من بينها 11,730 حالة نشطة، منها 1035 حالة حرجة. وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة منها 38% إناث، و62% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 84%، وكبار السن 5%، لافتة إلى أنه تم إجراء 38528 فحصا مخبريا جديدا. إجمالي الحالات 332,790

الحالات النشطة 11,730

المتعافون 316,405

الوفيات 4655

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