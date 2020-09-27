تعقيم 878 موقعا في مدن الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا ، نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 457 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة. وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد 6 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 878 موقعا، بمشاركة 449 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 146,239 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع 7559 طنا من النفايات، وأزالت 4048 م3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9243 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

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