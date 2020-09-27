بوابة رقمية لاستقبال مبادرات الأفراد بملتقى مكة الثقافي

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وأكد المشرف العام على الملتقى سلطان الدوسري، أن تدشين بوابة الأفراد تأتي بعد تدشين بوابة الجهات الحكومية والخاصة التي فتحت الأسبوع الماضي، وبإمكان الأفراد حاليا الدخول على موقع الملتقى وتسجيل مبادراتهم، وسوف تستمر البوابة في استقبال المبادرات لمدة شهر كامل، على أن يتم بعد ذلك تحكيم المبادرات وترشيح الفائزين.
وقال: إن المبادرات المقدمة من الأفراد يجب أن تكون واضحة في الوصف العام، ويرتبط هدفها مع أهداف الملتقى، وإمكانية تحقيقها، وأن تقوم المبادرة على أساس فكرة ابتكارية أو إبداعية غير تقليدية، وتكون الفئة المستهدفة من قبل المبادرة واضحة ومحددة وتتلاءم مع فكرة المبادرة.
وأضاف «يجب أن تكون المبادرة واضحة المنهجية والخطوات العملية المتبعة في سبيل تنفيذ المبادرة بشكل صحيح وسليم، وأن تحتوي على مراحل للتنفيذ في إطار زمني واضح تضمن تنفيذها بالشكل المطلوب، وتكون الأنشطة والإجراءات الخاصة بالمراحل التنفيذية للمبادرة ملائمة وتساهم في نجاح تنفيذها».
ولفت الدوسري إلى أنه يجب أن يكون الأثر واضحا من المبادرة بعد تنفيذها وقدرتها على إحداث التغيير، حيث تركز الجوائز لهذا العام على القدوة في العالم الرقمي تحقيقا لأهداف الملتقى، ومن المهم أن يكون مجال الأثر الخاص بالمبادرة متلائما مع فكرة المبادرة، ومخرجاتها واضحة ويمكن الاعتماد عليها، وأن تكون الخطة الخاصة بالتوسع والانتشار للمبادرة على مستوى المنطقة أو الوطن ملائمة ويمكن تطبيقها.
وبين أن على المبادرات المقدمة أن تتضمن إضافة معرفية وتسهم في التقدم التقني أو تعديل سلوك رقمي، وأن تعكس فكرة إبداعية أو تطوير فكرة سابقة، مشيرا إلى أن الأولوية ستعطى للمتقدمين الذين لديهم ابتكارا مسجلا أو صدرت لهم براءة اختراع في مجال محدد، أو تم إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية.
الشروط العامة لجوائز الإبداع للمبادرات الفردية:
- أن تكون المشاركة انطلقت من منطقة مكة المكرمة.
- ارتباط المشاركة بشعار الملتقى «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».
- أن يكون المشارك أو أحد المشاركين على الأقل سعودي الجنسية.
- أن يكون المشارك أو المشاركون مقيمين في المملكة.
- يجوز اشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد.
- تجوز المشاركة بعملين متى تحققت المعايير فيهما.
- أن تكون المبادرة من إنتاج المتقدم ويتعهد أنه راعى حقوق الملكية الفكرية.
- تسجيل المشاركة والموافقة عليها من قبل لجنة الملتقى خلال الفترة المحددة.
- تستقبل المبادرات فور تدشين البوابة ولمدة شهر كامل.
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