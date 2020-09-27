الشورى يناقش تعديل أنظمة التقاعد والمرور والمؤسسات الصحفية

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على جدول أعمال الشورى: التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440 / 1441هـ.

التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440 / 1441هـ.

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 / 1441هـ.

مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش مجلس الشورى خلال جلساته عبر الاتصال المرئي هذا الأسبوع تعديل بعض مواد أنظمة التقاعد والمرور والمؤسسات الصحفية، وذلك ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت من دراستها لجانه المتخصصة خلال الفترة الماضية. ومن المنتظر أن يحسم المجلس في جلسته العادية السابعة والخمسين قراره بالتصويت على عدد من توصيات تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440 / 1441هـ، وكذلك التوصيات الواردة من لجنة الحج والإسكان والخدمات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ. ويناقش المجلس في جلسته تقريرين مقدمين من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، والتقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1440 / 1441هـ، كما يداول بالمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيال مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ؛ المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. ويناقش خلال جلسته التي يعقدها الثلاثاء المقبل تقريرا مقدما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المتضمن مشروعا لتعديل نظام المؤسسات الصحفية. كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقريرين يتضمنان وجهتي نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441هـ، والتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440 / 1441هـ. فيما تقدم لجنة الحج والإسكان والخدمات أمام المجلس توصياتها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440 / 1441هـ للتصويت عليها، ويستعرض تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتضمن وجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات من قبل أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 / 1441هـ تمهيدا للتصويت على التوصيات التي أقرتها اللجنة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح مشروع تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 26 / 7 / 1393هـ؛ المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. من جانب آخر، يستعرض الشورى خلال جلسته الأربعاء المقبل تقريرا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المتضمن توصياتها ووجهة نظرها حيال ما أثير من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ في جلسة سابقة.

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