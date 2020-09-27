مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1442/2/10 هـ الموافق 2020/09/27 م واس

السبت 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

05:45ت م

0131



www.spa.gov.sa/2138548 السبت 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس05:45ت م0131

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.