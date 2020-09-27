السعودية اليوم / السنغال تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 30 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 14 ألفا و869 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 306 شخصًا.

// انتهى //

02:19ت م

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دكار 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 30 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 14 ألفا و869 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 306 شخصًا.// انتهى //02:19ت م0127

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