شكرا لمتابعة خبر عن بدءا من اليوم السماح بتحميل تطبيق " اعتمرنا " للراغبين في أداء العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عد الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، بدءاً من 4 أكتوبر المقبل، يبدأ اليوم الأحد السماح بتحميل تطبيق اعتمرنا، للراغبين بأداء العمرة.

يذكر أنه بعد تحميل التطبيق سيتم تسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.