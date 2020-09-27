شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..فتاة بلباس غير محتشم ترقص وسط الشارع في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):ظهرت فتاة مقيمة بجدة، بلباس غير محتشم، ترقص وسط الشارع، ما أثار جدلا واسعا.
ووثقت الفتاة مقطع فيديو، متحدية النظام الذي يحظر ارتداء الملابس الغير لائقة في الأماكن العامة، وذلك بعدما تحدتها صديقة لها قائلة: " بتحداكي ترقصي بنص الشارع ".
وناشد متداولو المقطع النيابة العامة بالتدخل، لمحاسبة الفتاة واتخاذ اللازم بحقها.
الجدير بالذكر أن ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، يعد من ضمن المخالفات التي تضمنها لائحة المحافظة على الذوق العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..فتاة بلباس غير محتشم ترقص وسط الشارع في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.