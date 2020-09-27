شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنة تتعرض للطعن على يد خادمتها والأخيرة تُنهي حياتها بطريقة مأساوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تعرضت مواطنة من الطائف للضرب بسكينة حادة على رأسها من قبل خادمتها التي انتحرت من الطابق السادس بعد فعلتها البشعة.

وقالت المواطنة التي تدعى " أم نايف " خلال مداخلة هاتفية عبر " إذاعة القرآن الكريم ":" أحضرنا خادمة وبعد 18 يومًا من مجيئها حدث أنه بينما كنت في المطبخ أمسكت بآلة حادة وضربتني بها على رأسي فهربت منها ".

وأوضحت المواطنة:" عند المصعد شاهدني بعض السكان وقاموا بالاتصال بالإسعاف، وأثناء ذلك دخلوا إلى المنزل ليكتشفوا أن الخادمة أقدمت على الانتحار، من الطابق السادس وتوفيت ".

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وأشارت المواطنة:" تم تفتيش حقائب الخادمة، ووجد فيها أدوات حادة كانت تريد استخدامها لمهاجمة صاحبة المنزل وهي نائمة "، مؤكدة أنها لم تؤذِ الخادمة لأنها امرأة كبيرة.

ورد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، على سؤال المتصلة التي تشعر بالذنب بعد انتحار خادمتها، قائلا إنه لا شيء عليها إذا لم تكن سببًا في أذيتها والإضرار بها.